EMPOLI – Un’estate all’insegna dei disagi per i pendolari e i viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena.

Dall’1 luglio al 31 agosto, infatti, la circolazione dei treni sarà sospesa nel tratto compreso tra Empoli e Granaiolo a causa di importanti lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

I lavori: raddoppio dei binari e spostamento dei sottoservizi

L’intervento prevede il raddoppio dei binari su circa dieci chilometri tra Empoli e Granaiolo, nell’ambito del più ampio progetto di potenziamento della linea verso Siena. Oltre al completamento delle opere di bonifica, saranno spostati tutti i sottoservizi (rete elettrica, acqua, gas e altri impianti) che potrebbero interferire con i futuri lavori previsti sulla tratta. Queste operazioni richiedono la presenza costante di mezzi e operai lungo i binari, rendendo necessaria la sospensione del servizio ferroviario.

Servizi sostitutivi e limitazioni

Durante il periodo di interruzione, Trenitalia ha previsto una riprogrammazione del servizio con corse sostitutive di autobus tra Empoli e Granaiolo e, in alcune fasce orarie, tra Empoli e Siena. Tuttavia, i tempi di percorrenza saranno probabilmente più lunghi e i posti disponibili inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sugli autobus sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette né di animali, fatta eccezione per i cani guida. Inoltre, non sono previste corse sostitutive per la fermata di Ponte a Elsa.

Un provvedimento già sperimentato

La sospensione estiva della circolazione ferroviaria non è una novità: anche lo scorso anno i treni si erano fermati per consentire l’avvio dei lavori propedeutici al raddoppio dei binari. La scelta di intervenire nei mesi estivi è dettata dal calo della domanda, soprattutto dopo la chiusura delle scuole.

Obiettivi e benefici futuri

Secondo Rete Ferroviaria Italiana, il raddoppio dei dieci chilometri della tratta Empoli-Granaiolo garantirà la continuità della linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell’intero collegamento a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area. Una volta ultimato, il progetto promette maggiore regolarità, affidabilità e la possibilità di aumentare il servizio offerto agli utenti.

