le star mondiali in tour europeo, saranno a Torrita Blues Festival 2025: dal 26 al 28 giugno, per la 37° edizione con un programma straordinario per Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura.

The Kings of Blues’

Tre giorni di grande musica ed anteprime, anche con ‘Best of Blues Unplugged’ Federico Zampaglione e Mario Donatone; il debutto estivo di ‘Blues for Pino’, il progetto per Pino Daniele. Sempre in Piazza Matteotti: un cartellone di occasioni e star, presentato nel suggestivo scenario delle Cantine Dei a Montepulciano.