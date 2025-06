Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Hanno preso il via alle 8.30 con la prima prova scritta gli esami di maturità per oltre 30mila studenti in tutta la Toscana, che saranno esaminati da 806 commissioni.

Le tracce

Piers Brendon, “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo” (Carocci, 2005).

Riccardo Maccioni, “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani (Avvenire, 17/12/2024).

Telmo Pievani, “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” (Feltrinelli, 2022).

Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza” (Epoca, 14/10/1992).

Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?” (7-Sette, 13/12/2024).

​L’analisi del testo su Pier Paolo Pasolini.

Poesia «Appendice 1» per Pasolini, Tomasi Lampedusa con «Il Gattopardo»

L’opera di Pasolini proposta per l’analisi del testo per l’esame di maturità è una sua poesia tratta dall’opera «Dal diario». Si tratta di «Appendice 1», poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell’itinerario letterario che l’autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Mentre l’opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l’analisi del testo è, come prevedibile, «Il Gattopardo». Si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Maturità, gli anni Trenta e il New Deal in testo di Brendon

Gli anni Trenta e il New Deal sono gli argomenti proposti in una delle sette tracce sottoposte ai maturandi all’esame di Stato. Il testo è tratto da Piers Brendon «Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo», Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.

La seconda prova il 19 giugno

Giovedì 19 giugno alle 8.30 gli studenti torneranno sui banchi per la seconda prova scritta dell’esame di maturità, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio: Latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al liceo linguistico, lingua inglese per gli istituti tecnici dell’economico settore turismo, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Dal 23 giugno (ma sono i singoli istituti a decidere le date di partenza), partiranno i colloqui, che hanno l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente.