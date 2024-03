FIRENZE – Le Case è un borgo millenario nell’entroterra maremmano. Gli abitanti di questo sprone di roccia perduto tra le nebbie e scosso dai terremoti annaspano nella vita cercando di mettersi al riparo dalle sventure, immobili e folgorati nel proprio destino, intrappolati gli uni con gli altri insieme a un feroce bisogno di andare a fondo tutti insieme.

Questo è “Le Case del malcontento”, spettacolo prodotto da Murmuris e Atto Due ispirato all’omonimo romanzo di Sacha Naspini che arriva per la prima volta in teatro martedì 26 e mercoledì 27 marzo ore 21.00 al Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R) nell’ambito di Materia Prima Festival, evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo col sostegno e il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.

Sul palco Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Francesco Mancini e Roberto Gioffré – diretti da Simona Arrighi che insieme a Luisa Bosi firma anche la drammaturgia – dipanano trame di vite sullo sfondo di una Maremma maledetta, nell’affresco corale di un piccolo paese che è il mondo intero.

Un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre, che ci somigliano ma che al contempo sono universali e lontanissimi. “Le Case” è una ballata festante che li segue mentre narrano le vicende terribili di cui si fanno sì protagonisti, ma sempre inconsapevoli, in un universo sospeso tra il reale e il fantastico, metafora della nostra parte più oscura.

Info e ingressi: www.materiaprimafestival.com