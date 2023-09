FIRENZE – Dal 2 ottobre al via il bando per l’impresa digitale. Il progetto regionale per promuovere la realizzazione di progetti destinati a sviluppare e rafforzare le capacità di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate nelle imprese.

Per sostenerlo sono stati stanziati 32 milioni. L’azione si rivolge alle Mpmi in forma singola o associata e ai liberi professionisti che intendano attivare progetti di investimento nelle tre sezioni di intervento previste dal bando (Digitale e Intelligente, Digitale e sostenibile e Digitale e Sicura): i settori di attività sono il manifatturiero, il turismo ed il commercio.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale (erogato anche nella forma di voucher) fino ad un massimo del 70% del progetto presentato. Il costo ammissibile totale del progetto non deve essere inferiore a 10mila euro e superiore a 150mila euro. Previste premialità per progetti presentati da imprese femminili e giovanili e per quelle operanti in comuni interni e in aree montane.

“Ci aspettiamo una bella risposta – ha affermato Leonardo Marras, assessore regionale all’economia, illustrando oggi il bando – ci aspettiamo che le imprese toscane siano già pronte a presentare i loro progetti: hanno avuto modo di confrontarsi con noi in tutti questi mesi, abbiamo fatto passaggi in tutte le province, abbiamo avuto anche recente un webinar partecipatissimo. L’interesse c’è, e sono convito che produrrà effetti davvero molto positivi”.