SAN QUIRICO D’ORCIA – Saranno le note di Schumann e di Chopin a risuonare mercoledì 25 agosto nel Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia per un nuovo appuntamento con la rassegna Paesaggi Musicali Toscani, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l’Associazione culturale “Musica Insieme”.

Alle ore 21,15 Andrea Lucchesini al pianoforte eseguirà brani di Robert Schumann (1810 – 1856) Davidbündlertãnze op.6 in mi bemolle maggiore e Fryderyk Chopin (1810-1849) Andante spianato e Grand Polonaise op.22 in mi bemolle maggiore, Notturno op.9 n.2 in mi bemolle maggiore, scherzo n.2 op.31 in si bemolle minore

INGRESSO

Concerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di venerdì 27 agosto € 15

Cena a Vignoni € 20

Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all’ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall’inizio

I posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell’emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all’indirizzo email

ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it

Il pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.

INFORMAZIONI

Ufficio Turistico di San Quirico d’Orcia

Via Dante Alighieri 33

53027 San Quirico d’Orcia | SI | Italia

T +390577899728

10.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 | escluso il martedì