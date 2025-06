Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Due imprenditori toscani, Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo, sono stati insigniti oggi del titolo di Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in riconoscimento del loro significativo contributo nei rispettivi settori industriali e terziari.

Patrizio Bertelli, nato ad Arezzo nel 1946, è noto per la sua leadership nel gruppo Prada, che ha trasformato in un colosso mondiale del lusso, recentemente ampliato con l’acquisizione di Versace. Dal 1977, anno in cui ha incontrato la moglie Miuccia Prada, ha introdotto un modello di business innovativo basato sull’internalizzazione e sul controllo diretto dell’intera filiera produttiva. Oltre a Prada, il gruppo comprende marchi come Miu Miu, Church’s, Car Shoe e Marchesi 1824. Bertelli è anche un appassionato velista e nel 1997 ha fondato il team Luna Rossa, simbolo della sua passione per il mare e la vela.

Leonardo Ferragamo, nato a Fiesole nel 1953, è stato premiato per il suo impegno nel settore alberghiero e terziario. Presidente dal 1995 di Lungarno Alberghi, una collezione di hotel di lusso a Firenze, Roma e Milano, dal 2021 guida anche l’azienda di moda Salvatore Ferragamo, di cui è presidente. Figlio del fondatore Salvatore Ferragamo, Leonardo ha sviluppato la divisione uomo dell’azienda e ne ha guidato l’espansione internazionale, fondando filiali operative in Asia, Europa e America Latina. Nel 2019 ha fondato Sawa Holding, gruppo che opera nel settore nautico e che ha controllato fino allo scorso anno Nautor Swan, azienda di yacht a vela di lusso poi ceduta a Sanlorenzo. Anche Ferragamo condivide con Bertelli la passione per il mare e la vela.

La nomina di Bertelli e Ferragamo si inserisce in un più ampio riconoscimento che ha visto oggi l’investitura di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, scelti per meriti in diversi settori industriali e terziari, a testimonianza della vitalità e dell’eccellenza dell’imprenditoria italiana.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita