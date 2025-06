Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Anas prevede traffico intenso per il ponte del 2 giugno, con un aumento significativo degli spostamenti sia locali sia di lunga percorrenza, soprattutto verso le località di mare.

Il traffico si concentrerà principalmente tra la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31, interessando in particolare le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, con un focus tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata. Anche l’A2 Autostrada del Mediterraneo sarà molto trafficata, specie per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

I rientri verso le grandi città sono attesi nella serata del 2 giugno, con flussi intensi sulle principali arterie come l’A2, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’autostrada A19 in Sicilia, la SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, e le statali SS309 Romea e SS16 Adriatica. Per agevolare la circolazione, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 7 alle 22 su tutta la rete stradale e autostradale.

Per facilitare gli spostamenti, Anas ha riaperto alcune infrastrutture chiave: in Calabria la galleria Coreca sulla SS18 Tirrena Inferiore nel comune di Amantea, dopo interventi di riqualificazione strutturale; in Basilicata è stata ripristinata la viabilità sulla stessa statale a Maratea, località Castrocucco, con transito consentito dalle 7 alle 23 fino al 30 giugno; in Emilia-Romagna è stato riaperto il ponte sul Rio Torto lungo la SS12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni (Modena), con transito consentito a tutti i veicoli eccetto quelli con massa superiore a 44 tonnellate; in Toscana è stato rimosso il semaforo sulla SS223 di Paganico a Civitella Paganico.

Durante il lungo weekend, Anas garantirà un rafforzamento della sorveglianza con oltre 2.000 risorse operative in turnazione e personale dedicato al monitoraggio del traffico 24 ore su 24. L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha sottolineato che il ponte del 2 giugno rappresenta una prima prova dell’esodo estivo e ha ribadito l’impegno di Anas a garantire una circolazione sicura e fluida, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Gemme ha inoltre invitato gli automobilisti a rispettare il Codice della Strada e a evitare distrazioni per un viaggio sereno e sicuro.

Infine, per una mobilità informata, Anas ricorda che è possibile consultare in tempo reale la situazione del traffico tramite l’applicazione “VAI”, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet, e il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.

