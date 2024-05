MILANO – Dopo otto anni di successi con sette trofei vinti e la seconda stella sul petto, la famiglia Zhang con il gruppo Suning non sarà più proprietaria, salvo l’ipotesi di una lunga battaglia legale, dell’FC Internazionale.

La squadra nerazzurra di Milano passa dunque di mano e diventa di proprietà del fondo americano Oaktree con l’escussione del mancato rimborso del finanziamento da 275 milioni di euro stipulato nel 2021.

In attesa di conoscere i piani del fondo rispetto al futuro dell’Inter, di sicuro sappiamo che c’è già un pezzo di Toscana del lusso tra gli investimenti degli americani. Per la precisione sono tre le strutture termali di proprietà: Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta Giusti Thermal Spa Resort. La prima si trova a San Casciano Bagni in provincia di Siena: un gioiello in una location unica della Toscana. Bagni di Pisa Palace e Thermal Spa si trova a San Giuliano Terme: un palazzo a 5 stelle con piscine termali. Infine, Grotta Giusti a Monsummano, in provincia di Pistoia. Nel 2020, inoltre, Oaktree entrava in Costa Edutainment, l’”industria” dello svago educativo guidato da Beppe Costa che ha alla Terrazza Mascagni lo show dei pesci con l’Acquario.