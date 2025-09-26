Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Un uomo armato di coltello ha creato momenti di paura oggi pomeriggio all’interno del Comune di Livorno, provocando danni e disordini al primo piano di palazzo civico.

L’intero piano è stato evacuato a seguito dell’episodio, che ha visto la distruzione di alcuni pannelli informativi e della teca contenente il capperuccio, simbolo locale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è presentato in municipio per richiedere il pagamento di un lavoro relativo al palio marinaro. Successivamente, ha dato in escandescenze, danneggiando espositori pubblicitari e barricandosi nella sala giunta, dove ha infranto la teca del capperuccio e il vetro di una finestra.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, la Digos, i Carabinieri e un’ambulanza dell’Svs. Poco dopo è arrivato anche il sindaco di Livorno, che è riuscito a calmare l’uomo. «La persona era sì armata – ha spiegato il sindaco Luca Salvetti – ma per fare del male a se stesso. È una situazione che conosciamo bene: questa persona è seguita da sei anni. Purtroppo ha perso lucidità e ha creato problemi, ma poi ha parlato con me e tutto è rientrato».

Dopo l’incontro con il sindaco, l’uomo ha lasciato il Comune senza essere fermato, facendo ritorno alla propria abitazione. L’episodio ha comunque lasciato segni visibili nei locali comunali, con la teca danneggiata e i vetri rotti che testimoniano la tensione vissuta oggi a palazzo civico.