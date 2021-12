SAN GIMIGNANO – Note di “Lockdown” risuonano nella suggestiva Sala Dante a San Gimignano con il concerto di pianoforte del maestro Maurizio Mastrini. Giovedì 16 dicembre alle ore 17 l’eclettico compositore umbro, considerato dalla critica uno dei maggiori pianisti del panorama nazionale e internazionale, si esibirà con il suo ultimo progetto discografico scritto e realizzato nel periodo di quarantena.

L’evento è organizzato in collaborazione con San Gimignano Musei e Associazione Kof e s’inserisce nel ricco cartellone di “Accade d’Inverno” realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e esercenti del territorio e in programma fino al 9 gennaio.

Con l’album “Lockdown” il Maestro Mastrini, oltre 700 concerti in tutto il mondo, invita il pubblico a ripartire con lui dalla musica, ad ascoltare le emozioni che ci hanno seguito in questo periodo di chiusure forzate, quelle emozioni tradotte sui tasti del pianoforte nelle sue creazioni incontaminate.

Brani profondi ed emozionali, legati da un filo rosso: l’inconfondibile virtuosismo e ricercatezza artistica del Maestro, che fonde i canoni classici con la musica classica contemporanea, arricchiti dall’incredibile capacità di gestire la dodecafonia con estrema armonia, naturalezza e minimalismo.

Biografia

Maurizio Mastrini è considerato dalla critica mondiale uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana. Negli ultimi 10 anni ha tenuto oltre 750 concerti in giro per il mondo; Le sue composizioni sono un anello di congiunzione tra i canoni classici della musica e la nuova Musica Classica Contemporanea, attraverso uno studio di ricerca colto ed emozionale, che si fonde, in alcune frasi, con la dodecafonia, ma senza recepire la durezza armonica di quest’ultima. Molte composizioni sono contraddistinte da uno stile minimalista, altre prendono spunto da una concezione matematica, altre ancora prodotte con pochissime note “…anche poche note possono far emozionare e far piangere una persona…” Sostiene il maestro, “altre invece presentano una tale abbondanza di suoni da far pensare a un’orchestra”. Nato a Panicale, piccola cittadina in Umbria da genitori giovanissimi, inizia ad avvicinarsi al mondo del ritmo e della musica a otto/nove anni, nella bottega del padre, fabbro artigiano. Accompagna la musica che esce dalla radio del padre, appassionatissimo di musica, percuotendo rudimentali batterie costruite con i fusti vuoti di vernice.

Per questo il padre lo porta da un insegnante di musica, il quale, dopo pochissime lezioni, si accorge del potenziale musicale di Maurizio e lo invita a iscriversi in conservatorio. La vita musicale artistica inizia subito con vittorie di primi premi in concorsi musicali nazionali e internazionali, concerti, tournée sia in Italia che all’estero, incisioni discografiche per l’etichetta Azzurra Music con grandi successi di vendite in tutto il mondo.

Innumerevoli le registrazioni discografiche del repertorio classico distribuite in tutto il mondo, è tra i pianisti italiani ad avere il numero più alto numero di download e streaming sul web. Tra i suoi dischi di musica classica che hanno destato più successo Piano Music, Baby’s First Piano Music, Il Pianoforte, Love Music, Classic Music For Christmas, Le Musiche dello Zodiaco, Love Piano. Inoltre ha registrato per le maggiori emittenti televisive e radiofoniche mondiali tra cui Radio France, R.A.I. Italiana, Radio e televisione Svizzera, Mediaset, BBC, e ABC Americana e tante altre.

Il suo massimo stile e virtuosismo viene espresso attraverso le sue stesse composizioni. In esse, evidenzia in maniera netta i caratteri essenziali di un linguaggio colto e complesso, e al tempo stesso emozionale e immediato. I suoi concerti in Italia riscuotono sempre maggiore attenzione ed entusiasmo, ma la consacrazione della sua statura in campo internazionale come compositore arriva con la realizzazione del primo album “Il Mio Mondo al Contrario”, in cui il M° Mastrini suona composizione classiche e originali al contrario partendo dall’ultima nota verso la prima con un riscontro musicale sorprendente.

L’attenzione dei media lo consacra tra i più quotati e sbalorditivi pianisti contemporanei mondiali ispirato sempre da una continua ricerca ed esplorazione e spinto a sperimentare frontiere sempre nuove.

Come pianista compositore pubblica e distribuisce in tutto il mondo: Il Mio Mondo al Contrario- Il Profumo della Musica – Contrario – Terra – Fly – Essential – Heart – The Pianist – W la vita – Lockdown e sta attualmente preparando il nuovo lavoro discografico Excellence curato dal pluripremiato produttore musicale Tony Renis.

Definito dalla critica “Il fenomeno”, un ibrido tra genialità e pazzia ha toccato con la sua musica tutti i continenti tanto da raggiungere negli ultimi anni i 750 concerti nel mondo ed oltre 28.000.000 di ascolti solo su Spotify.