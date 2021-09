POMARANCE – L’omaggio al Sommo Poeta diventa un’opera d’arte di luci impressa sulle pareti di tre torri geotermiche di Larderello (Pisa), la capitale mondiale della geotermia.

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che contraddistinguono questo anno, il Comune di Pomarance ed Enel Green Power hanno reso omaggio al Sommo Poeta con un evento che si è tenuto alla centrale geotermica di Larderello. Un modo per ribadire lo stretto legame tra Dante e la Valle del Diavolo, probabile fonte di ispirazione dei paesaggi infernali della prima cantica della Divina Commedia.

Ed ecco che tre torri di raffreddamento diventano lo scenario sul quale rappresentare immagini ispirate al capolavoro eterno di Dante: una proiezione, progettata e realizzata da Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica, che coniuga sostenibilità e illuminazione artistica attraverso immagini create dall’artista Vieri Panerai raffiguranti interpretazioni di Inferno, Purgatorio e Paradiso sulla superficie esterna delle tre torri refrigeranti della centrale di Larderello. Un’illuminazione architetturale che fonde insieme arte, cultura e industria in uno spettacolo di luce unico. Si tratta, infatti, di un sistema di illuminazione scenografica a Led di ultima generazione che, attraverso la mappatura delle superfici delle torri, permetterà di proiettare immagini evocative e grafiche. L’illuminazione artistica alla centrale geotermica di Larderello sarà visibile per un anno.