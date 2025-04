Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Andrà in scena al Teatro Puccini di Firenze, martedì 15 aprile alle 21, lo spettacolo di Luca Ward “Il talento di essere tutti e nessuno”, testo e regia di Luca Vecchi, musiche di Jonis Bascir.

In uno splendido quanto innovativo one man show, Luca Ward accoglierà il pubblico in sala con la sua voce avvolgente, proprio come se fossimo in prima classe su un volo di linea. Delle retroproiezioni, con un’alternanza tra foto e video, accompagneranno i racconti di Luca e del suo trascorso personale. Nostalgia, tensione, divertimento. Un racconto intimo, condiviso a tu per tu con il pubblico: il mare, le prime esperienze lavorative, il suo enorme trascorso artistico.

Nella seconda parte, Luca Ward illustrerà al pubblico il lavoro con la voce invitandolo ad imitarlo, a fare loro le sue nozioni e i suoi consigli, includendo nello spettacolo partecipanti scelti a salire en a condividere il palco con lui.

Luca interagirà con il pubblico in sala, reciterà stralci di monologhi e versetti di poesie, canterà, accennerà dei passi di danza e si batterà alcuni spettatori scelti in punta di fioretto, condividendo con loro i trucchi del mestiere, appresi in oltre 40 anni di carriera.

Lo spettacolo si trasformerà in una vera e propria esperienza condivisa ed il pubblico tornerà a casa arricchito ed entusiasta del viaggio fatto assieme ad uno dei beniamini più amati dal pubblico italiano. 70 minuti in cui gli spettatori saranno, assieme a Luca: uno, nessuno e centomila personaggi…

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it