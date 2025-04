Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Viticoltura di precisione: nuovi strumenti per la sostenibilità aziendale e territoriale.

E’ il tema del convegno in programma martedì 15 aprile, alle 10.30, a Montepulciano (Siena), Loc. Acquaviva, Fattoria del Cerro (Via Grazianella, 5).

Durante il convegno saranno presentati i risultati del progetto SusSmartSpray nato per applicare tecniche di agricoltura di precisione nel settore vitivinicolo e per creare un sistema innovativo per l’irrorazione ad alta precisione e l’applicazione in campo.

Il programma si apre con i saluti di Giancarlo Pacenti, Azienda Agricola Siro Pacenti (capofila); e di Antonio Donato, Azienda Agricola Tenute del Cerro (partner).

Quindi le relazioni tecniche di Marco Antoni, Copernico, “Raccolta, gestione e analisi dati delle attività in campo: criticità e opportunità dell’agricoltura di precisione”, e di Daniele Sarri, Agrismart-lab, DAGRI, Università di Firenze, “Tecnologie digitali e digitalizzazione a supporto dell’irrorazione sostenibile per la viticoltura smart”.

A seguire la tavola rotonda dal titolo “La sostenibilità aziendale e territoriale” con Luca Brunelli, Azienda Agricola Martoccia (partner); Daniele Sarri, Agrismart-lab, DAGRI, Università di Firenze; Gennaro Giliberti, Responsabile del settore produzioni agricole, vegetali e zootecniche, promozione, sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari della Regione Toscana; Andrea Rossi, presidente Vecchia Cantina di Montepulciano; Valentino Berni, presidente Cia Toscana. Coordina e modera: Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana.

Il sito internet del progetto: https://sussmartspray.ciatoscana.eu

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana – Sottomisura 16.2