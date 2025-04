Tempo lettura: 2 minuti

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Istituzione in via sperimentale, a partire da venerdì 18 aprile, della Zona a Traffico Limitato di Onci – Le Vene con la definizione di un disciplinare per regolamentarne l’accesso e i flussi.

E’ quanto deliberato dalla Giunta comunale con l’obiettivo strategico della “qualità ambientale”, ricercando la migliore fruibilità dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale del Parco Fluviale dell’Alta Valdelsa, rafforzando il suo valore paesaggistico oltre che quello naturalistico, oltre che una maggiore tutela dell’ecosistema fluviale, ed in particolare dell’area Le Vene e Onci.

“Un provvedimento importante che consentirà di salvaguardare e rendere maggiormente fruibile in modo consapevole uno dei polmoni naturalistici della nostra città. Naturalmente per i residenti, per coloro che dovranno recarsi al cimitero di Onci, i proprietari degli orti e gli ospiti delle strutture ricettive, non cambierà niente. Inoltre, abbiamo previsto un sistema di parcheggi per l’accoglienza degli ospiti: si potrà sostare nel parcheggio de I Sodi oppure in quello del Mercato, in Via Fratelli Bandiera. Si tratta di un periodo di sperimentazione, poi insieme a tutta la popolazione, faremo una valutazione sugli effetti di questo provvedimento” sottolinea il Sindaco Piero Pii.

La zona a traffico limitato, indicata con apposita segnaletica, interessa l’area dal Ponte delle Nove da nordest fino a Onci e parzialmente alla strada vicinale n. 33 “Strada di Fonternino a Onci”, fino a oltre Le Vene a ovest e fino all’intersezione della strada vicinale n. 3 “Strada del Molino di Calcinaia” con la strada di Pieve a Elsa.

In questa area, nel periodo dal 18 aprile al 31 ottobre, tutti i giorni, feriali e festivi, il transito e la sosta sono consentite solo ai veicoli dei residenti o assimilati e degli esercenti attività imprenditoriali o professionali con sede all’interno dell’area.

Per regolamentare gli accessi e il rilascio dei permessi è in vigore un disciplinare consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it.