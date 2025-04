Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Riccardo Pucci è stato confermato segretario generale della Cisl Siena. Ad affiancarlo come componenti di segreteria la riconfermata Benedetta Elia e il nuovo ingresso di Carlo Pane.

Lo ha deciso il Consiglio generale al termine del XVIII congresso territoriale che si è svolto a Siena, al Santa Maria della Scala, alla presenza del Segretario Confederale Andrea Cuccello e della Segretaria Generale Usr Toscana Silvia Russo. Tra le presenze istituzionali quella dell’assessore del Comune di Siena Enrico Tucci, del Presidente del Consiglio comunale Davide Ciacci, della Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e del Senatore Silvio Franceschelli.

“Un grazie a chi ha creduto nel lavoro fatto, nella gentilezza, nel rispetto, nella competenza e nella partecipazione. La Cisl continua il suo percorso come una comunità unica – ha detto Pucci. – La Cisl di Siena non è solo un sindacato ma una comunità di persone che ogni giorno, con passione e impegno, cerca di rendere il nostro territorio un posto migliore in cui vivere e lavorare. Abbiamo davanti anni in cui raccogliere la grande sfida di costruire un futuro di lavoro dignitoso per tutti e vogliamo che il nostro territorio diventi un modello di sostenibilità, inclusione e giustizia sociale. Per questo continueremo a sostenere le istanze dei lavoratori non solo nelle crisi ma anche guardando ad una prospettiva di sviluppo e crescita basata su diritti e solidarietà. L’aumento degli iscritti e la legge sulla partecipazione sono segnali di un cambiamento positivo ma il cammino non è ancora finito. Avvicinare i giovani al sindacato è uno dei nostri obiettivi sul quale stiamo investendo con idee, progetti, risorse. Un ringraziamento a tutti i segretari e alla segreteria per il lavoro svolto e per quello che ci attende”.

Tra i temi affrontati durante il congresso quello legato alle crisi industriali e delle prospettive di sviluppo dei comparti ma anche sanità, formazione, servizi, sicurezza, giovani e territori. Tra gli obiettivi della nuova segreteria quello di continuare a promuovere una strategia di mediazione e confronto, evitando le divisioni e cercando di costruire alleanze strategiche che possano portare a soluzioni concrete e durature nel solo interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in un territorio, quello senese, alle prese con profonde trasformazioni e grandi crisi con un tasso di disoccupazione ormai al 6,9%.