LUCCA – Premio alla carriera per il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta ieri nell’ambito della prima edizione di ‘Lucc@ in mente”, il festival della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in psichiatria e neuroscienze.

Crisanti è stato premiato, si legge nelle motivazioni illustrate durante l’evento dal presidente dell’istituto di ricerca, lo psichiatra Armando Piccinni, «per la sua costante attività scientifica e divulgativa, che ne ha fatto in un periodo complesso come quello pandemico un punto di riferimento saldo per la comunità scientifica e per la popolazione italiana. Sempre disponibile e capace di spiegare in maniera chiara e puntuale concetti complessi, quali le modalità di trasmissione del Covid e delle sue varianti, indicando in maniera ferma le misure da adottare per contrastare il diffondersi della pandemia, si è rivelato fondamentale come tramite divulgativo per l’opinione pubblica e tutto il Paese».

Covid si vince con vaccini «in tempi ragionevoli»

Il premio è stato conferito al termine di una tavola rotonda alla quale ha partecipato lo stesso Crisanti che ha sottolineato che per il Covid «il problema si risolve se vacciniamo tutti in tempi ragionevoli. Ecco perché è fondamentale che il vaccino sia sostenibile anche da un punto di vista economico».