LUCCA – Gli elettori saranno chiamati di nuovo alle urne il 26 giugno. Lucca infatti non ha espresso un candidato in grado di superare il 50% dei voti.

Così, per eleggere il successore di Alessandro Tambellini, si dovranno attendere altre due settimane. In testa c’è il rappresentante del centro-sinistra, Francesco Raspini, che si attesta poco sotto il 45% dei voti. A seguire Mario Pardini, sostenuto dal centro-destra, fermo al 34%. Saranno loro due a giocarsi il turno supplementare. Al terzo posto Fabio Barsanti, sempre in quota centro-destra, che ha raccolto quasi il 9%. Sotto il 4% tutti gli altri: Alberto Veronesi (lista civica di cdx), Andrea Colombini (Ancora Italia), Elvio Raffaele Cecchini (lista civica), Aldo Gottardo.

Con la seguente frammentazione, il risultato del ballottaggio è tutt’altro che scontato. Decisiva sarà anche l’affluenza, che ieri si è fermata al di sotto del 47%.