PISTOIA – Alessandro Tomasi si conferma sindaco a Pistoia e una folla festante si è radunata in piazza Duomo per festeggiare la sua riconferma.

Sostenuto da tutto il centrodestra e da due liste civiche Ale Tomasi sindaco e Amo Pistoia. Tomasi ha ottenuto oltre il 50% dei consensi. “Evidentemente è stato apprezzato quello che abbiamo fatto in questi cinque anni – ha detto Tomasi -, ha premiato il fatto che abbiamo affrontato questa campagna elettorale uniti, la nostra è una vittoria dal basso. Credo che mi abbiano votato anche tanti cittadini che magari a livello nazionale votano a sinistra”. “Giorgia Meloni – ha aggiunto – mi ha chiamato e mi ha detto che non credeva che potessi vincere al primo turno, ma che abbiamo affrontato in modo lucido la campagna elettorale ed ha detto di essere contenta di aver visto crescere una classe dirigente seria, giovane e preparata”.