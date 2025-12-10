Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – Lucca Classica Music Festival scalda i motori e annuncia il primo, straordinario appuntamento per il 2026. Il violoncello Stradivari che fu di Luigi Boccherini suonerà a Lucca grazie al talento di Kian Soltani, per un concerto che promette di essere unico e indimenticabile.

Soltani è tra i più acclamati violoncellisti della scena internazionale e si esibirà nella chiesa di San Francesco – proprio dove Boccherini riposa – la sera del 30 aprile 2026 alle 20:45 con il prezioso violoncello “Stradivari London, ex Boccherini” del 1694.

Antonio Stradivari, celebre per i suoi violini, realizzò anche violoncelli. Ne sono arrivati a noi una sessantina e uno di questi, il “London” appunto, arriverà nella città che ha dato i natali a Boccherini che è stato uno dei proprietari dello strumento.

Ad accompagnare il virtuoso del violoncello sarà il pianista coreano Jaehong Park, premio Busoni 2021. Di grande fascino il programma con i Canti popolari persiani di Reza Vali, il celebre “Arpeggione” (Sonata in la minore D. 821) di Schubert, la Sonata per violoncello e pianoforte op. 19 di Rachmaninoff. Infine, conclusione a sorpresa con l’omaggio a Boccherini.

I biglietti saranno in vendita prossimamente sulla piattaforma Vivaticket.

Con questa serata d’eccezione, il festival promosso dall’Associazione Musicale Lucchese entrerà nel vivo della sua dodicesima edizione, in programma dal 29 aprile al 3 maggio, celebrando il legame tra la città e la musica attraverso lo strumento appartenuto a uno dei suoi più illustri musicisti e la maestria virtuosistica di Soltani, ospite tra i più richiesti dalle orchestre e dai teatri di tutto il mondo.

Descritto da The Times come “violoncellista eccezionale” e da Gramophone come “pura perfezione”, Kian Soltani unisce profondità espressiva, virtuosismo e forte carisma scenico.

È ospite delle principali orchestre e sale da concerto del mondo ed è oggi considerato una delle voci più autorevoli della sua generazione.

La stagione 2025/26 lo vede impegnato con orchestre di prestigio quali Mahler Chamber Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, Sydney Symphony Orchestra, New Zealand Symphony Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra e St. Louis Symphony Orchestra, oltre a tournée e residenze artistiche in Europa. Dal 2017 registra in esclusiva per Deutsche Grammophon, con album pluripremiati. Lo Stradivari “London ex Boccherini 1694”, gli è stato messo a disposizione dalla Beares International Violin Society.

Lucca Classica è sostenuto dal MIC e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il patrocinio e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Lucca, Camera di Commercio TNO – The lands of Giacomo Puccini, il patrocinio della Provincia di Lucca e la collaborazione di Conservatorio “L. Boccherini”.

Per info e programma completo www.luccaclassica.it.

