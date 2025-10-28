Tempo lettura: < 1 minuto

LUCCA – Apre i battenti mercoledì 29 ottobre la 59esima edizione di Lucca Comics and Games, uno dei più importanti eventi in Occidente per la cultura del fumetto, del gioco da tavolo, del cinema e del pop.

Sarà un’edizione del festival particolarmente ricca di ospiti, eventi, conferenze, firmacopie, concerti e talk quella che animerà il centro storico (e non solo) di Lucca fino al 2 novembre.

Tra gli ospiti internazionali spiccano l’autore giapponese che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi Hideo Kojima, l’autore della serie a fumetti Ken il Guerriero Tetsuo Hara e il regista francese Luc Besson.

Ancora, dal mondo della letteratura fantasy per ragazzi, Rick Riordan, autore della saga di Percy Jackson, Holly Black, autrice de Le Cronache di Spiderwick e della saga Il popolo dell’aria, e infine Cassandra Clare, autrice della saga di Shadowhunters.

Per il mondo del gioco di ruolo, per la prima volta in Italia, Matthew Mercer e Marisha Ray, doppiatori e autori della webserie statunitense Critical Role, da cui è nata anche la serie Vox Machina.

Molti anche gli ospiti italiani, tra cui Caparezza, che presenterà il suo nuovo disco-fumetto, e Zerocalcare, uno degli autori che ha più contribuito a rivoluzionare il mondo e la percezione del fumetto come linguaggio in Italia.

Per il programma completo https://www.luccacomicsandgames.com/