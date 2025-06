Tempo lettura: < 1 minuto

LUCCA – La polizia di Lucca ha denunciato cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, per maltrattamenti agli animali.

L’episodio è avvenuto sulle rive del fiume Serchio, in via della Scogliera, dove i ragazzi, secondo quanto ricostruito dagli agenti, si sarebbero lanciati tra di loro un gabbiano ferito come se fosse una palla.

L’intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di un giovane testimone che ha assistito alla scena. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato i cinque denunciati, tutti di nazionalità marocchina e residenti nella provincia di Lucca, e hanno soccorso il gabbiano, che si muoveva con difficoltà a causa delle ferite riportate.

Secondo la testimonianza raccolta, i ragazzi si trovavano al fiume per fare il bagno quando hanno iniziato a lanciare in aria e tra di loro l’uccello ferito, ridendo e scherzando. Avrebbero poi tentato di ripetere la stessa azione con un piccione, che però è riuscito a prendere il volo e a allontanarsi.

Il gabbiano ferito è stato affidato all’ente di soccorso animale VegaSoccorso, che si occuperà delle cure necessarie per il suo recupero.

Le autorità ricordano l’importanza del rispetto degli animali e la severità delle sanzioni previste per chi si rende responsabile di maltrattamenti.

