POGGIBONSI – Lucrezia Lante della Rovere in scena al Teatro Politeama di Poggibonsi il 19 maggio. Lo spettacolo andrà in scena al posto di “Tutta casa letto e chiesa” con Valentina Ludovini per motivi personali dell’attrice che ha annullato la tournéè nazionale.

Lo spettacolo

Alle 19,30 sarà “L’uomo dal fiore in bocca” ad andare in scena’, ispirata all’omonima opera del grande drammaturgo Luigi Pirandello. Si tratta di uno spettacolo di grande qualità che ha come protagonista una figura femminile, la donna vestita di nero, che nell’opera pirandelliana rimane in secondo piano. Il testo di Pirandello mette al centro il dramma di un uomo che decide di allontanarsi dalla vita e anche dalla moglie che rappresenta il passato, i ricordi, la vita stessa. Lo spettacolo con Lucrezia Lante della Rovere dà voce alla donna muta che Pirandello ha solo fatto intravedere, una donna a cui l’unica cosa rimasta è quella di “attaccarsi con l’immaginazione alla vita “ cercando di non lasciar andare il marito.

Biglietti e rimborsi



Chi ha il singolo biglietto per “Tutta casa letto e chiesa” e desidera vedere “L’uomo con il fiore in bocca” non importa che effettui il cambio di biglietto e può presentarsi la sera dello spettacolo a teatro. Chi invece preferisce effettuare il cambio del singolo biglietto in voucher o avere il rimborso può recarsi presso la biglietteria del teatro in orario di apertura. Per gli abbonati L’uomo dal fiore in bocca sostituisce Tutta casa letto e chiesa.