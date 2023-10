FIRENZE – Ancora maltempo in Toscana, dove viene prolungata per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre, l’allerta per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale segnala inoltre tra le ore 20 di oggi, giovedì 26 ottobre, e le ore 8 di domani, venerdì 27 ottobre, anche un rischio idrogeologico di ‘codice arancione’ in Versilia, Lunigiana, Garfagnana e lungo tutta la valle del Serchio.

Sono previste per questa sera piogge sulle zone di nord-ovest, che andranno ad intensificarsi e localmente potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale. Durante la notte le precipitazioni più intense si sposteranno dalle zone di nord-ovest a quelle interne. La mattina di venerdì 27 ottobre porterà una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dalle zone settentrionali. In serata saranno possibili rovesci o isolati temporali, localmente anche molto forti, sulle zone nord-occidentali e sulla costa.

Per quanto riguarda il vento, forte libeccio sulla costa e sull’Appennino. Il vento andrà a rafforzarsi durante la notte. Inoltre, oggi mare molto mosso, domani agitato a nord dell’Elba, molto mosso nella parte sud.