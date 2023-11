QUARRATA – Situazione difficile a Quarrata (Pistoia) per le alluvioni. Il sindaco Gabriele Romiti, parla di 3.000 residenti che hanno subito danni ingenti.

In particolare nella frazione di Catena, dove per due volte il torrente Stella ha rotto gli argini. “Abbiamo ancora 20 famiglie evacuate, tra giovedì notte e venerdì – ha affermato Romiti -, che adesso sono ospiti di parenti. E ci sono ancora zone con allagamenti, in particolare la frazione di Caserana e Catena, quest’ultima la più falcidiata. Nel centro c’è un disastro. L’acqua non c’è più ma emergono le attività rovinate. Distrutti i negozi”.

Anche “il torrente Fermulla è fuoriuscito con una forza impressionante, facendo danni immani – ha aggiunto il sindaco Romiti – La stima dei danni è ancora impossibile da fare, i cittadini colpiti sono almeno 3.000, poi abbiamo strade franate. Il danno economico è difficile da quantificare, ma delle case di fatto non ci sono più e poi montagne di mobili e suppellettili da buttare. Stiamo lavorando senza tregua”.