CAMPI BISENZIO – “Oggi per il primo giorno non ci sono famiglie isolate dall’acqua. Restano invece molte famiglie ancora isolate dall’energia elettrica”.

Qualche timida notizia positiva inizia ad arrivare anche a Campi Bisenzio (Firenze), uno dei comuni più colpiti dall’alluvione. “la situazione resta drammatica” ma “in leggero miglioramento – ha detto il sindaco Andrea Tagliafferri -. Sono arrivate tutte le colonne nazionali di protezione civile che avevamo chiesto e ora siamo operativi per organizzare la pulitura finale delle strade, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti”.

Fino a sabato erano 5.000 gli abitanti rifugiati e isolati ai primi piani delle case nelle zone ancora allagate, come la frazione di San Piero a Ponti, ma pure in una parte del centro. Nell’abitato di Campi sono stati creati “dei varchi per non ingolfare le operazioni di soccorso” i residenti possono entrare” ma, spiega, “cerchiamo di limitare il più possibile lo spostamento in auto”. Per non andare a fare la spesa sono stati allestiti punti per acqua e derrate alimentari.