MUGELLO – Sono circa 500 le persone che risultano isolate in Alto Mugello (Firenze), sull’Appennino tosco-romagnolo, a cause delle frane e degli smottamenti che stanno interessando il territorio da ieri a causa delle forti piogge, tra i comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. E’ quanto si apprende dalla Città metropolitana la cui protezione civile è al lavoro nella zona.

Circa 80-90 le persone che risultano isolate a Coniale, 200 quelle a Piancaldoli un’altra decina a Bordignano, 200 a Piancaldoli (parzialmente raggiungibile), dove è stato operato un soccorso sanitario, oltre ad altre località e case sparse. “Si tengono in ogni caso i contatti con la popolazione” si precisa. La viabilità, si spiega, è “pericolosamente interferita e alcune frane non sono nell’immediato ripristinabili. In azione gli operatori della Protezione civile e della viabilità della Città Metropolitana di Firenze”.