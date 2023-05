SIENA – Andrea Boni è il nuovo procuratore di Siena. Attualmente a capo della procura di Urbino, Boni è stato nominato all’unanimità dal plenum del Csm. Per lui si tratta di un ritorno a Siena, visto che in procura ha già lavorato in passato come sostituto.

