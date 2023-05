HAMMAMET – Una condanna ad 8 mesi di reclusione senza condizionale. E’ quanto inflitto al colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di David Rossi (Mps). La condanna è arrivata per un presunto falso in un atto.

Ad Aglieco, che da qualche tempo si è trasferito ad Hammamet, sarebbe contestata la presunta falsificazione di un atto dell’anagrafe per ottenere la targa tunisina della automobile che spetta ai residenti stranieri.