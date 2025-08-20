Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Emessa dalla sala operativa della regione Toscana una nuova allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 di oggi fino alle ore 2 di giovedì 21 agosto su costa e Arcipelago, allerta gialla in corso sul resto della regione fino alle ore 8 di domani.

Dal pomeriggio di oggi temporali sparsi, anche di forte intensità, tenderanno a interessare inizialmente le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe.

Nelle aree interne piogge sparse e locali temporali saranno più probabili in serata e nella prima parte della notte. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Rovesci e temporali ‘a macchia di leopardo’ in Toscana. Gli impatti meteo più rilevanti risultano a Arezzo, sul litorale di Pisa e a Siena. Lievi danni sono stati subiti, anche per il vento, a Marina di Pisa da alcuni stabilimenti balneari.

Nella provincia pisana i vigili del Fuoco invece hanno fatto interventi per rami pericolanti, alberi sulla strada e “dissesti statici da elementi costruttivi”. La perturbazione ha provocato danni anche nella Tenuta di San Rossore al Parco Regionale dove una tromba d’aria ha sradicato oltre 10 pini sul viale del Gombo e sui sentieri limitrofi. Intervento in corso per il ripristino.

Si fa l’esame dei danni ad Arezzo dove un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio in città e in parte della provincia, con 115 mm di pioggia caduti in circa 30 minuti. Un evento estremo, che secondo le statistiche meteo rese disponibili agli enti locali, ha una frequenza media di una volta ogni 75 anni. Numerosi gli interventi ad Arezzo per allagamenti di garage, cantine e sottopassi. Smottamenti in alcune zone collinari.

Colpita la frazione di Agazzi, dove la strada è gravemente danneggiata e rimasta impraticabile per diverse ore. Chiusi tutta la notte i sottopassi urbani, li hanno riaperti stamani. “Stamani la situazione è tornata sotto controllo anche se gli interventi di sistemazione proseguono”, ha riportato il vicesindaco Lucia Tanti. Criticità anche a Castiglion Fibocchi, dove si sono registrati due smottamenti e l’allagamento del resede delle scuole ma senza danni interni. Colpiti anche alcuni locali privati e pubblici. Forte pioggia anche a Siena e nella provincia