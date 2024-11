FIRENZE – Raffiche di vento fino a 115km/h sulla Gorgona e litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza.

Sono al momento le prime conseguenze dell’allerta maltempo preannunciata dal sistema di Protezione civile regionale lungo la costa toscana.

“Nelle prossime ore ancora raffiche di vento intorno a 100 km/h su Arcipelago e litorale centrale, 60-80 km/h sulle zone interne” fa sapere la regione.

Al monto sono segnalati interventi del sistema di Protezione Civile per alcuni alberi caduti, prestiamo massima prudenza.

“La notte di allerta arancione è passata senza grosse criticità anche se, a causa del forte vento, l’acqua del mare è entrata sulla strada in alcuni punti del lungomare di Marina” ha scritto il sindaco di Pisa Michele Conti sui social. “Solo all’altezza di via Duodi i sassi hanno invaso la carreggiata, in corrispondenza della “cella 4” che deve essere ancora rinforzata. L’allerta non è finita perché nelle prossime ore sono previste ancora forti raffiche di vento intorno a 80-100 km/h. La protezione civile comunale continua a presidiare il territorio, i mezzi autospurgo lavorano sulle griglie che, in ogni caso, per adesso stanno ricevendo bene”.

Da stanotte sono invece una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli danni procurati dal vento in diverse zone del Pisano. In particolare i pompieri sono intervenuti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina-Lorenzana per rimuovere rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi, mettendo in sicurezza i luoghi dell’intervento. A causa del forte vento di Libeccio anche i collegamenti con l’isola d’Elba da Piombino (Livorno) si stanno interrompendo nel corso della mattinata.