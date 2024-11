MASSA – Il controllore non ha sentito ragioni, nonostante l’uomo si sia qualificato come vigili del fuoco. Per altro dal rientro da un turno di lavoro. Così, dopo aver certificato l’assenza del biglietto, lo ha fatto scendere.

Il pompiere aveva proposto di pagare il tagliando con una maggiorazione, ma non c’è stato nulla da fare. Il ferroviere ha replicato con l’esigenza di pagare una multa di 52 euro. A quel punto l’uomo ha detto di no ed è sceso. Il vigile lavora in Liguria dove esiste una convenzione che permette ai pompieri di muoversi sui treni senza biglietto. In Toscana no.

Trenitalia precisa che è sì vero che le forze dell’ordine (esclusi in Toscana i vigili del fuoco) possono viaggiare sui treni regionale gratuitamente (lo prevedono convenzioni con le Regioni) ma solo nel caso si qualifichino alla salita e si mettano a disposizione del capotreno. La società si dice dispiaciuta per i fatti che coinvolgono un corpo di cui riconosce l’importanza. Fa sapere inoltre di aver avviato accertamenti.

