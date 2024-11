CAMPI BISENZIO – Qualcosa si muove in una delle zone colpite dall’alluvione lo scorso novembre. A certificarlo l’assessore Monia Monni, con un sopralluogo fra villa Montalvo, lungo il Marina e poi sul Bisenzio.

Luogo dove sono ripristinate le arginature e terminate le opere idrauliche. “Stamattina insieme al sindaco Tagliaferri – ha spiegato Monni- abbiamo svolto sopralluoghi sui due più significativi cantieri, il muro di Villa Montalvo e l’argine in destra idraulica del Bisenzio in località Santa Maria. Le due opere sono di fatto funzionanti sotto l’aspetto idraulico e li abbiamo realizzati con più interventi in somma urgenze per un importo complessivo di 8 milioni per il muro di villa Montalvo e 1,4 per il rafforzamento arginale del Bisenzio”.

Operazione che non finisce qui. “Stiamo per cantierizzare altri 7 milioni di opere sulla Marina e 2,7 milioni sul rafforzamento arginale del Bisenzio presso la Rocca Strozzi ha proseguito Monni -. Sono investimenti importanti, ma voglio ricordare che abbiamo inviato al Governo, solo per il Comune di Campi, una richiesta di circa 100 milioni di euro per nuove opere. Sono interventi fondamentali per la riduzione del rischio residuo, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte concrete da Roma”.

Per quanto riguarda i ristori è stata quasi terminata l’assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali. Il contributo regionale destinato alle famiglie ha consentito di dare risposta a 3.433 famiglie per 9milioni 732mila euro. Mancano una sessantina di persone che non hanno inserito l’Iban nella richiesta e un centinaio di richieste più complesse sulle quali la Regione, insieme all’amministrazione comunale sta provvedendo a verificare.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!