Tempo lettura: 2 minuti

PRATO – Nuova violenza contro un presidio sindacale davanti al ristorante Scintilla. Nella serata di ieri, i proprietari del locale hanno aggredito i manifestanti con bottiglie di vetro, calci e pugni, ferendo sei persone tra sindacalisti e delegati.

Si tratta della quarta aggressione a un presidio operaio da settembre, la terza solo nell’ultimo mese. Due lavoratori hanno subito bottigliate sulla testa, mentre altri sono stati morsi alle mani e picchiati. Le proteste, in corso da dieci giorni, contestano turni massacranti di 12 ore al giorno e lavoro in nero, condizioni che – denunciano i sindacati – si diffondono dalle cucine dei ristoranti al distretto moda toscano.

L’episodio arriva dopo una serie di successi sindacali nel settore della ristorazione, finora considerato ostile alla sindacalizzazione. “Ancora un’aggressione a un presidio degli operai. Nessun tentativo di intimidazione ci fermerà”, tuonano gli organizzatori in un volantino diffuso oggi.

Nonostante l’ora tarda, la solidarietà non è mancata: oltre cento operai della zona hanno raggiunto il presidio in un gesto spontaneo di sostegno. “È una storia che gli operai che scioperano e lottano da anni contro condizioni di super sfruttamento hanno già visto tante volte”, aggiungono i promotori. “Se un piccolo gruppo di padroni pensava che con la violenza potesse spaventare e isolare chi sciopera, la nostra comunità di lotta ha ribadito che non si tornerà più indietro. Che non si rientrerà a lavorare 12 ore mai più”.

I sindacati lanciano un appello alla città e alle istituzioni: “Di fronte a questa gravissima escalation di attacchi violenti a pacifiche proteste sindacali c’è bisogno di una reazione forte della città democratica”.

Richiedono l’intervento del Questore, che ai sensi dell’articolo 100 del Tulps può sospendere l’attività del locale per motivi di sicurezza pubblica. “Le istituzioni devono affermare con i fatti che la sicurezza di chi rivendica diritti conta”.

Appuntamento per tutti oggi pomeriggio, alle ore 18, davanti al ristorante Scintilla.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita