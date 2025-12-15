Tempo lettura: < 1 minuto

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) – Dopo il successo della serata inaugurale con Federico Buffa, la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Vittorio Alfieri prosegue domenica 21 dicembre con un grande classico.

La bisbetica domata di William Shakespeare, interpretata da Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo, con l’adattamento di Francesco Niccolini e Roberto Aldorasi.

La nuova stagione, promossa dal Comune di Castelnuovo Berardenga e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con direzione artistica congiunta della Fondazione e di Matteo Marsan (Lo Stanzone delle Apparizioni), propone un cartellone che intreccia prosa, danza, narrazione e grandi interpreti della scena italiana.

Con La bisbetica domata, secondo appuntamento in abbonamento, il Teatro Alfieri porta sul palco una lettura contemporanea e raffinata di uno dei testi più celebri di Shakespeare. Una commedia che affronta con intelligenza e sensibilità i temi delle relazioni, del potere e dell’identità, valorizzata dalla presenza scenica di Amanda Sandrelli, tra le attrici più amate del panorama teatrale italiano.

Prenotazioni e informazioni:

Segreteria del teatro: 0577 351345

WhatsApp: 331 3964978

info@teatrovittorioalfieri.com