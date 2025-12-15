Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Tante mani, in guanti bianchi, che si muovono per intonare i canti della tradizione natalizia.

Sono quelle dei bambini e delle bambine del ‘Coro di Voci e Mani Bianche Bonamici’, che si esibiranno nel Concerto di Natale della Fondazione Pisa del prossimo 20 dicembre, nell’auditorium di Palazzo Blu.

In occasione delle prossime festività, Fondazione Pisa e la Scuola di Musica “Bonamici” presentano il Concerto, che ha la particolarità di porre attenzione al tema dell’inclusione e della disabilità.

Il ‘Coro di Voci e mani Bianche Bonamici’, costituito da cinquanta ragazze e ragazzi di età compresa tra i sei e i sedici anni e fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto, che lo dirige, si esibisce infatti ‘traducedo’ il canto espresso con la voce, in gesti della Lingua dei Segni, per permettere l’accessibilità della musica alle persone sorde o con altri tipi di disabilità, guidati dell’interprete LIS Mariachiara Sinibaldi e accompagnati al pianoforte da Glenda Poggianti.

I giovani coristi, durante l’esecuzione dei brani, si esprimono indossando dei guanti bianchi affinché il gesto risulti più visibile anche da lontano. L’esecuzione risulta così arricchita da una interpretazione, attraverso la quale il gesto in LIS segue la linea melodica e la durata dei suoni, permettendo quindi alle persone sorde non solo, di capire il significato del testo ma anche di immaginare la musica nelle sue infinite potenzialità espressive.

I bambini e le bambine, guidati dalla Direttrice Angelica Ditaranto che li accompagna nell’esecuzione indossando a sua volta i guanti bianchi, sono coinvolti e impegnati con profonda consapevolezza e serietà affinché il messaggio risulti chiaro, armonico e completo per il pubblico che ascolta o che osserva.

Il programma del concerto di sabato 20 dicembre condurrà i partecipanti in un affascinante viaggio attraverso le più celebri melodie natalizie della tradizione europea ed extraeuropea, dai brani sacri in italiano del XVII secolo ai Christmas Carols del repertorio anglosassone; dagli antichi inni e cantici del Medioevo, che celebrano la nascita di Gesù Cristo ai brani derivanti dai villancico della tradizione spagnola. Non mancheranno i grandi classici in latino come Adeste fideles e le composizioni di Alfonso Maria de’ Liguori. Tutto il concerto sarà tradotto in simultanea in LIS.

Il concerto di sabato 20 dicembre avrà inizio alle ore 17.00, è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria tramite la mail prenotazioni@scuolabonamici.it