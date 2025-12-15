Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Dopo il grande successo del tour del 2024 e le oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location all’aperto, Antonello Venditti torna a calcare le scene del Mandela Forum di Firenze, giovedì 18 dicembre, nell’ambito del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”.

Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati da 49 a 89 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

Antonello Venditti tornerà a incantare il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 per il quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Fabio Pignatelli al basso, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte, Toti Panzanelli e Maurizio Perfetto alle chitarre, Roberta Palmigiani al violino e Laura Ugolini e Ilaria Monteleone ai cori.

Radio Italia è la radio ufficiale del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, prodotto e organizzato da Friends&Partners. Info www.friendsandpartners.it