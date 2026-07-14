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FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha indicato Marco Torre come nuovo direttore generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale.

Torre, attualmente alla guida dell’Asl Toscana Sud‑Est, prenderà il posto di Federico Gelli: la nomina sarà formalizzata dopo gli adempimenti di legge.

La scelta, spiegata dallo stesso Giani, si basa «sui proficui risultati e la collaborazione che c’è stata negli anni recenti» con il presidente, con l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con la giunta regionale. «Saranno ora espletati gli ulteriori passaggi di legge», ha aggiunto il presidente.

Giani ha inoltre ricordato il percorso professionale di Torre: «Ha svolto egregiamente, in tempi recenti, l’importante incarico di direttore generale della Fondazione Monasterio, struttura specializzata definita ‘l’ospedale del cuore’, ottenendo brillanti risultati riconosciuti da tutti». A fine gennaio 2025 Torre era stato nominato dallo stesso Giani alla guida dell’Asl Toscana Sud‑Est, la più estesa della regione, che copre le province di Arezzo, Siena e Grosseto. «Ho visto svolgere tale ruolo in modo attento, competente e con grande passione e dedizione. Da qui la mia decisione, alla luce delle domande presentate e dell’esame dei curricula», ha spiegato il presidente.

L’impegno di Torre

Marco Torre ha ringraziato Giani e l’assessora Monni per la fiducia accordatagli: «Si tratta di un incarico di grande responsabilità che accolgo con senso delle istituzioni, consapevole dell’importanza del lavoro che ci attende per continuare a rafforzare e innovare il sistema sanitario toscano».

Torre ha assicurato che manterrà l’impegno fino all’ultimo giorno del mandato alla guida dell’Asl Toscana Sud‑Est, «per dare seguito agli obiettivi condivisi e agli impegni assunti con i cittadini e le cittadine delle province di Grosseto, Siena e Arezzo». Ha sottolineato la necessità di garantire «una sanità pubblica sempre più vicina ai territori, capace di rispondere ai bisogni di salute con qualità, equità e attenzione alle persone», valorizzando il lavoro dei professionisti sanitari.

Nei quasi due anni alla guida dell’Asl, ha detto ancora Torre, ha conosciuto «un territorio straordinario per competenze, risorse, capacità di fare rete» e porterà questa esperienza nel nuovo incarico, mantenendo «il dialogo con i territori e la centralità delle persone» come punti di riferimento delle scelte in sanità. L’ex direttore dell’Asl ha infine assicurato che continuerà a collaborare con l’azienda per il «percorso di crescita e di sviluppo» del territorio.

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