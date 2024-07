TIRRENIA (PI) – Quattro serate di musica a “Marenia- Non solo Mare”, la rassegna estiva che si svolge a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

Dal 16 al 18 luglio sul palco di piazza Belvedere a Tirrenia si alterneranno le cover di tre grandi cantautori italiani, Battiato, Battisti e Dalla, con “3Cantautori” (martedì 16 luglio), la serata omaggio alla Carrà, “Raffaella!” con Beatrice Baldaccini (mercoledì 17 luglio), la serata dedicata agli anni Ottanta con Sandy Marton, Tracy Spencer, il dj-set e le Dolce Vita (giovedì 18 luglio). Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Inizio spettacoli ore 21.30.

“3Cantautori – Viaggio nella musica indimenticabile” (16 luglio). Il progetto omaggia le canzoni di Franco Battiato, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Unico in Italia, “3Cantautori” è un concerto il cui impatto culturale è importante e molteplice, poiché rafforza il legame tra le diverse generazioni di ascoltatori, promuovendo un dialogo intergenerazionale. Il concerto prevede la presenza di sei musicisti, due solisti vocali e numerosi ballerini della Studio Live Dance Academy, coreografati da Antonella Filippi. Founder dello spettacolo è Marco Forconi, artista con oltre 2.000 concerti alle spalle e frontman dei “Caporali Coraggiosi”, già protagonisti due volte a Marenia, nel 2019 e nel 2021. Lo spettacolo è una produzione esclusiva dell’agenzia artistica 100 Eventi.

“Raffaella!” Omaggio alla Carrà (17 luglio). Un progetto completamente inedito. Un omaggio doveroso. Lo spettacolo musicale porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un’icona per molte generazioni e che, attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Lo spettacolo prevede una band di cinque elementi interamente dal vivo e sei performer, che attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Tutto questo ruoterà intorno alla “nostra” Raffaella, interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: Beatrice Baldaccini.

“I Mitici 80’s” (18 luglio). Uno spettacolo-concerto concepito per far ballare il pubblico delle arene estive. Allo show, insieme al dj-set, prendono parte Sandy Marton, Tracy Spencer e special guest le Dolce Vita. Un evento pensato per intrattenere famiglie e turisti con i grandi successi della musica italiana e internazionale che rappresentano ormai la colonna sonora di milioni di persone.

Per informazioni: www.marenianonsolomare.it