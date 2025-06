Il programma prevede un ricco cartellone di eventi che coinvolgeranno Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Saranno proposti incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini, talent show e tanto altro, senza dimenticare gli ormai tradizionali fuochi d’artificio che illumineranno il lungomare di Marina di Pisa il prossimo 23 agosto.

Concerti e musica live a Marina e Tirrenia

La grande musica sarà protagonista con concerti a Tirrenia e Marina di Pisa. A Tirrenia, in piazza dei Fiori, si esibiranno Raf (24 luglio) e Le Vibrazioni (28 luglio). Tra gli altri appuntamenti anche Notte Talenti DJ (25 luglio), Radio Mitology (26 luglio) e una serata dedicata ai Pink Floyd (27 luglio).

A Marina di Pisa, in piazza Viviani, sono in programma i concerti di Rose Villain (11 agosto) e Fabrizio Moro (16 agosto), oltre alle serate Techno Vibes (12 agosto), Notte Talenti DJ (13 agosto) e 80th Party (14 agosto) e Rememories 90 (15 agosto).

Eventi a Calambrone

A Calambrone, nella piazza di Eliopoli (piazza A. Madonna), si svolgerà “Eliopoli Summer”, con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show per tutta l’estate. Tra gli ospiti principali: Alessandro Benvenuti (18 luglio), Giancarlo Giannini (25 luglio), Valeria Marini (8 agosto), Simona Ventura e Ubaldo Pantani (20 agosto). Da segnalare anche il talk show in memoria di Giafranco Butinar, previsto per venerdì 1 luglio. Tra gli eventi di Calambrone si ricorda anche lo spettacolo organizzato dal Comune di Pisa (9 luglio) nell’ambito della campagna di prevenzione delle truffe agli anziani.

Altri appuntamenti saranno infine realizzati in collaborazione con le associazioni e con la Pro Loco del Litorale Pisano. Il programma completo sarà consultabile a breve al link: https://mareniaestate.it/.