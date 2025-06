Il calendario include anche il 40° Festival Internazionale di Canto Popolare, inserito all’interno del prestigioso Concorso Polifonico Internazionale con la direzione artistica di Luigi Marzola con cori dalla Germania al Venezuela, passando per l’Ungheria, la Cina e la Francia. Il 22 agosto in Fortezza si esibiranno cori di ispirazione popolare di varie provenienze che rappresentano un interessante momento di incontro tra le varie culture tradizionali, partecipanti al concorso internazionale.

E ancora il gala di chiusura del festival InDanza&InArte “La danza delle emozioni”, in programma per il 27 luglio ore 19,45, che porterà sul palcoscenico il talento, la passione e la dedizione di danzatori di fama nazionale e internazionale per regalare uno spettacolo intenso e coinvolgente, condotto da Marzia Fontana e con la collaborazione di Opus Ballet di Firenze e la scuola ProximaMusic di Arezzo.

La Fortezza Medicea sarà parte del percorso espositivo di Marino Marini. In dialogo con l’uomo, l’antologica con oltre 100 opere tra dipinti e sculture a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi: qui infatti dal 4 luglio al 2 novembre verranno esposte le opere monumentali come le Pomone, le Danzatrici, i Giocolieri e i Cavalieri con il grande Cavaliere del 1949-50. L’estate 2025 ad Arezzo si conferma un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, con la Fortezza Medicea a fare da palcoscenico a una stagione all’insegna della bellezza, della conoscenza e dell’intrattenimento (biglietti in vendita su circuito Ticketone e su http://www.discoverarezzo.com).

Vincenzo Schettini, protagonista della giornata del 4 luglio ore 21.15, è professore, musicista, youtuber e tiktoker, un “one man show” con uno stile inconfondibile in grado di attrarre pubblico di ogni età raccontando la fisica in modo coinvolgente, tra esempi pratici, aneddoti e sorprendenti esperimenti dal vivo: un perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento.

Segue il 18 luglio ore 21.15 Stefania Andreoli, una delle voci più autorevoli della psicologia contemporanea, che con Quando abbiamo smesso di capire il mondo invita il pubblico a una riflessione profonda e necessaria ispirata ai testi di Benjamín Labatut. Un viaggio ai confini del pensiero, tra bellezza e vertigine, per cercare tra parole e consapevolezza nuove modalità di lettura della realtà.

Il 21 luglio ore 21.15 sarà invece la volta di La Zanzara, lo show teatrale tratto dall’omonima trasmissione cult condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione, lo spettacolo è un mix esplosivo tra talk show e happening dal vivo, dove politica, attualità e costume si fondono con provocazione e ironia tagliente. Ospiti a rotazione e pubblico protagonista: ogni serata sarà diversa, caustica e imprevedibile.

E ancora il 24 luglio ore 21.30 con Abbadream, considerato il miglior tributo europeo agli ABBA.

Il 29 luglio alle 21.30 salirà sul palco Enrico Nigiotti, con il suo stile autentico e la sua scrittura immediata, capace di emozionare e raccontare la vita con sincerità.

Il 31 luglio ore 21.15, la musica sarà protagonista con l’Omaggio a Morricone, un concerto emozionante che celebra il genio del Maestro attraverso le interpretazioni dell’Ensemble Le Muse, formazione tutta al femminile diretta dal maestro Andrea Albertini.

www.fondazioneguidodarezzo.com