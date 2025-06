CERTALDO – Arte di strada, performance aeree, giochi, mimi, strutture circensi e installazioni.

Il tutto nello scenario senza tempo del borgo medievale di Certaldo (FI), il paese di Giovanni Boccaccio, di cui quest’anno si celebrano i 650 anni dalla morte. È questa l’anima di Mercantia, il grande festival italiano del Quarto Teatro: una storia che da quasi quarant’anni abita le strade, le cripte e i giardini del borgo toscano e che, dal 16 al 20 luglio 2025, tornerà con la sua 37ª edizione. In scena, 40 compagnie teatrali e oltre 100 artisti italiani e internazionali.

A pochi chilometri da Firenze, il borgo di Certaldo si trasformerà in un teatro a cielo aperto, un palcoscenico che circonda il pubblico rendendolo parte stessa dello spettacolo. Un rito collettivo che si rinnova ogni estate, snodandosi tra affreschi, mattoni rossi e scorci nascosti, con esibizioni di danza verticale, acrobatica e contemporanea, spettacoli di giocoleria e clownerie, concerti, parate e installazioni partecipative. Dai giardini segreti alle cripte, dalle piazze alle terrazze panoramiche: ogni luogo accoglierà una diversa forma di espressione, in un percorso immersivo dove arte e umanità si incontrano.

Un programma costruito come un racconto corale, che intreccia 9 prime nazionali e spettacoli site specific, 19 appuntamenti tra musica e danza, 6 street band e una forte presenza internazionale con 11 compagnie provenienti da Germania, Svizzera, Argentina, Finlandia, Giappone, Thailandia, Inghilterra e Paesi Bassi. Tra le prime nazionali: Corpo celeste di ImaginaDanza, Ritratti a tinte forti di Teatri d’Imbarco/Benedetta Giuntini, Geisha di Ada Innocente, eXterni di Teatrop.

Al centro, tre creazioni dedicate a Boccaccio e Dante nel Giardino di Casa Boccaccio e una serie di presenze che definiscono il carattere di questa edizione: la Compagnia Cafè Lulè, che con Leggere porta la danza verticale sulla torre di Casa Boccaccio, i visionari Birdmen di Close-Act dai Paesi Bassi, e Indigo della Lumo Company, tra i lavori più attesi della scena finlandese.

UN’EDIZIONE SPECIALE

A 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, Mercantia rende omaggio al suo cittadino più illustre con un programma artistico dedicato. Le novelle del Decameron si trasformeranno in installazioni e racconti visivi: Frate Cipolla, ambientata proprio a Certaldo, e Chichibio e la gru prenderanno vita tra le strade del borgo. Il Giardino dell’Utopia evocherà il rifugio poetico dei dieci giovani protagonisti, mentre la mostra ceramica del maestro Eugenio Taccini interpreterà dieci delle cento novelle in una narrazione che restituisce materia al racconto.

In Palazzo Pretorio, cuore storico e simbolico del borgo, sarà visitabile Folds, personale dell’artista Marica Fasoli, con un’opera ispirata a Il Corbaccio. Un gesto di continuità e visione, che unisce la memoria all’immaginazione, la scrittura al corpo, il passato all’urgenza del presente.

Mercantia è anche artigianato: quello autentico, fatto a mano, che nasce da antichi saperi e continua a parlare con voce contemporanea. Oltre ai performer, saranno 120 gli artisti e artigiani protagonisti del grande mercato creativo – 70 nel borgo alto tra mostre, installazioni artistiche e laboratori, 50 nel mercato nella parte bassa, in piazza Boccaccio. La “magia delle mani” attraverserà così il borgo come un filo narrativo: lavorazione dei metalli, delle erbe palustri, della pietra, intaglio e intarsio del legno, modellazione dell’argilla. Tecniche antiche che si mostrano e si rinnovano sotto gli occhi del pubblico. Perché l’artigiano, come il performer, lavora con il corpo e nella materia, plasma e racconta.

A cura del direttore artistico Alessandro Gigli, la serata conclusiva del 20 luglio si trasforma in un attraversamento corale del borgo con un evento finale che riunisce bande musicali, acrobati, giocolieri e performer in una grande sfilata collettiva. Un corteo festoso dove tutti gli artisti daranno vita a un ultimo e inedito al festival, tra musica, performance e teatro.

Il festival è ad accesso gratuito, per informazioni: https://www.mercantiacertaldo.it/