La mozione è stata approvata con 19 voti favorevoli, 11 quelli contrari.

“Mi sembra doveroso spiegarvi quello che è accaduto durante il Consiglio comunale che si è concluso poco fa: un consiglio in cui Fratelli d’Italia ed altri consiglieri hanno votato la mozione di sfiducia presentata dal pd e dalla sinistra” ha chiarito il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

“Personalmente ritengo incomprensibile che Fratelli d’Italia si faccia dettare la linea politica dalla sinistra e sappiate che da sindaco di centro destra ho lavorato fino ad oggi per mantenere l’unità della coalizione. A causa di alcuni appetiti personali ciò non è stato possibile. Peccato per la nostra città che in questi oltre 4 anni di buongoverno del centro destra ha apprezzato il cambio di rotta e quel cambiamento che i massesi ci avevano chiesto nel 2018. Io quel patto con i cittadini non l’ho mai tradito e mai lo farò, mentre altri dovranno assumersi le proprie responsabilità politiche di fronte agli elettori, che si sono sentiti presi in giro”.