FIRENZE – La commedia toscana più brillante torna protagonista al Teatro di Rifredi con “Matrimonio per caso”, produzione recentissima, debuttata alla Versiliana 2021, che vede sul palcoscenico il cabarettista Alessandro Paci nell’inedita veste di attore di prosa, insieme a Diletta Oculisti, felice scoperta del panorama comico.

Lo spettacolo, scritto dallo stesso Paci insieme ad Andrea Bruno Savelli, che ne firma anche la regia, sarà in scena da giovedì 14 a domenica 17 ottobre (giorni feriali ore 21; domenica ore 16.30) per far riflettere, tra una risata e l’altra, sulle folli dinamiche della coppia moderna (info e prenotazioni: 055/422.03.61 – www.toscanateatro.it).

Lo spettacolo

Prodotto dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, con musiche di Oliver Lapio e scene di Michele Ricciardini, “Matrimonio per caso” racconta la storia di due single che, ignari del proprio destino, si incontrano casualmente cercando il regalo per lo stesso matrimonio e scatenando una serie di situazioni esilaranti che li porteranno, sia affettivamente che geograficamente, proprio dove non si sarebbero mai aspettati. Una commedia divertente che cerca, tra le nevrosi della vita a due, un’alternativa per concedersi la possibilità di una vita felice.