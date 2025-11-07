Tempo lettura: < 1 minuto

POGGIBONSI – Al via la dodicesima tappa della campagna Metti la prevenzione nel carrello, promossa da Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Sud Est, per promuovere la prevenzione agli screening oncologici.

Da oggi fino al 7 novembre, l’Unità Mobile dell’ISPRO, sosterà nel parcheggio del Centro commerciale Poggibonsi per consentire di effettuare mammografie per le donne residenti in Provincia di Siena che abbiano età compresa tra i 45 e i 74 anni. Le donne interessate a effettuare una mammografia presso l’Unità mobile possono prenotarsi telefonando allo 0577-994276, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12. Nel periodo dell’iniziativa, sarà possibile anche partecipare agli screening del colon retto e per l’epatite C, realizzato in collaborazione con Croce Rossa.