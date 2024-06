FIRENZE – Intervento eccezionale al Meyer di Firenze, dove a un bambino di 5 anni è stato ricostruito il naso utilizzando come modello lo stampo 3d di quello del gemello.

Il piccolo era nato con una malformazione. Aveva solo due fessure, in quanto essendo venuto al mondo prematuramente era privo della piramide nasale. Grazie alla tecnologia 3D del laboratorio T3Ddy del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze è stato preso a modello il naso del fratello gemello, con la stampa di sagome che sono servite per capire quali frammenti di cartilagine costale prelevare.

Poi, i frammenti sono stati assemblati per costruire l’impalcatura ossea e cartilaginea del naso, poi ricoperta con lembi cutanei prelevati dalla fronte e dal tessuto mucoso. Durante l’operazione durata sette ore è stata anche utilizzata una maschera trasparente sterile in 3D per consentire di rispettare al dettaglio le forme volute.

Il piccolo sta bene, è tornato a frequentare la scuola materna e ora potrà avere una vita normale. “Fin dal primo contatto avuto con il dottor Facchini e il suo team abbiamo avuto la percezione di poterci affidare totalmente al Meyer: abbiamo trovato una disponibilità ed un’umanità incredibili, ci hanno accompagnati all’intervento con incontri periodici, affiancandoci e rispondendo a tutte le nostre domande – ha raccontato la mamma -. È andato tutto benissimo, questo incontro con il Meyer ha restituito al nostro bambino sicurezza in se stesso e la speranza di una vita normale, come quella del suo gemello: guardandosi adesso dice “Ora sono davvero come il mio fratellino e i miei compagni”.