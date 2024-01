SIENA – La Stagione Micat in Vertice 2023/2024 dedica ampio spazio anche ai giovani talenti. Tra i protagonisti, la violinista Sayaka Shoji in duo con il pianista Gianluca Cascioli il12 gennaio al Teatro dei Rozzi.

Sayaka Shoji, nata a Tokyo e trasferita a tre anni a Siena, dove è stata allieva dell’Accademia Musicale Chigiana, è stata la prima giapponese e l’artista più giovane a vincere, nel 1999, il prestigioso Premio Paganini.

Ha segnato una svolta nella sua carriera, regolarmente invitata ad esibirsi con i più famosi direttori del mondo e con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Sinfonica NHK, London Symphony, Filarmonica di San Pietroburgo e di New York. Con il suo violino Stradivari ‘Recamier’ del 1729 si esibisce regolarmente in recital di musica da camera e con partner come Vadim Repin, Mikhail Pletnëv, Lang Lang, Itamar Golan, Yefim Bronfman e Steven Isserlis.

Il torinese Gianluca Cascioli ha iniziato la carriera internazionale nel 1994 con la vittoria del Concorso ‘Umberto Micheli’. La ricercatezza dei dettagli, lo studio attento delle partiture e la vena creativa nella composizione hanno reso Cascioli uno dei musicisti più raffinati e apprezzati degli ultimi anni. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, si è esibito nelle principali sale d’Europa, Giappone, Nord e Sud America come solista con prestigiose orchestre, tra cui Mozarteum, Berliner Philharmoniker, London Philharmonic, Mahler Chamber Orchestra, Sinfonica RAI, Filarmonica della Scala, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic.

Al Teatro dei Rozzi, Shoji e Cascioli presenteranno ‘Fantasia in fa diesis minore Wq 80’ di Carl Philipp Emanuel Bach, per continuare con la ‘Sonata n. 40 in si bemolle maggiore K 454’ di Wolfgang Amadeus Mozart Robert, le ‘Tre Romanze op. 94’ di Schumann, e chiudere con la ‘Sonata n. 10 in sol maggiore op. 96’ di Ludwig van Beethoven.

Shoji e Cascioli sono, in gergo, due ‘artisti gialli’: incidono in esclusiva per la prestigiosa etichetta gialla Deutsche Grammophon con cui hanno realizzato, fra l’altro, un cd interamente dedicato a Mozart e l’incisione integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Inizio concerto ore 21