PISA – “Giro con il coltello, a farti fuori ci metto un secondo”. Una brutta minaccia di morte quella ricevuta dall’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.

Il messaggio intimidatorio le è stato recapitato via social e recita testualmente: “Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo”.

“Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa – la reazione di Ceccardi -. Chi pensa di mettermi a tacere con l’intimidazione o la violenza si sbaglia di grosso. Non mi farò intimidire da chi utilizza l’odio per imporre la propria visione oscurantista”. Ceccardi ha già affidato ai propri legali il compito di denunciare l’autore di queste gravi affermazioni alle Autorità competenti.

“Il mio impegno in Italia e in Europa contro l’estremismo sui social e nelle piazze e contro ogni forma di illegalità andrà avanti con sempre maggior determinazione – aggiunge l’eurodeputata -. La mia battaglia è per la sicurezza, per la libertà e per i valori occidentali che questi estremisti islamici vorrebbero cancellare. Non cederò al ricatto della paura. Vado avanti a testa alta”.