SIENA – «C’è un investimento in campo e ce ne saranno ulteriori e tanti sulla filiera del biomedicale dove l’Italia non prende lezioni, ma le dà in tutto il mondo». A dirlo a Siena il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo aver fatto visita a Toscana Life Sciences che sta sviluppando una ricerca sugli anticorpi monoclonali anti-Covid, «altra frontiera – ha detto Giorgetti – dove l’Italia e Siena sono leader mondiali. Molto spesso noi italiani ci piangiamo addosso, ma quando siamo bravi dobbiamo dirlo e aiutare queste eccellenze ad andare avanti e arrivare a dei risultati», ha sottolineato il Ministro.

A Siena Giorgetti, in visita alla Confindustria e a sostegno della candidatura di Tommaso Marrochesi Marzi in vista delle suppletive, non poteva non affrontare il tema banca Mps, definto dallo stesso Ministro «un bel problema. Questo governo si trova a gestire un bel problema ereditato da gestioni precedenti ma sono convinto, in scienza e coscienza, che troverà la soluzione migliore». E proprio sul futuro della banca senese Giorgetti ha spiegato che ci sono «tante idee, dopodiché bisogna vedere quali siano quelle praticabili perché il contesto di regole e di impegni è particolarmente gravoso». In merito poi all’incontro con il sindaco Luigi De Mossi che quale nei giorni scorsi aveva fatto appello al governo di “guardare oltre Unicredit”, il Ministro ha detto: «Ne parlerò con Draghi sicuramente».

Altro tema caldo in Toscana la vertenza Gkn. Proprio lunedì al Mise è convocato un tavolo: «Ovviamente positivo, però la cosa è complicata ha risposto Giorgetti ai giornalisti che gli chiedevano che “epilogo” si aspettasse per l’incontro di lunedì.

In merito poi all’approvazione da parte del Governo del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e sull’obbligo vaccinale il Ministro Giorgetti ha spiegato: «Io non condivido, ma capisco i no vax. Ma non condivido e non capisco quelli che non vogliono neanche il tampone».

, ha aggiunto Giorgetti dopo aver avuto un incontro con la Confindustria locale.

