LIVORNO – Attimi di vero terrore quelli che si sono vissuti la scorsa notte a Livorno.

Una maxi-rissa nel cuore della città con tanto spranghe, coltelli e persino una pistola. È successo la sera del 15 settembre, con due opposte fazioni di nord africani, una quarantina di persone circa, che si sono scontrate violentemente in via Buontalenti, all’incrocio con via Cosimo del Fante, seminando terrore tra i residenti. Diversi i feriti, di cui almeno quattro sono state ricoverati in ospedale.